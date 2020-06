News Napoli, Insigne sceglie Vincenzo Pisacane come nuovo agente

L’attaccante del Napoli, attraverso un post su ‘Instagram‘ ha annunciato l’accordo con il suo nuovo procuratore e la sua nuova agenzia.

Napoli, la gioia di Insigne: “Sono felice ed orgolioso”

Attraverso il suo profilo ‘Instagram‘ ufficiale l’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, ha ufficializzato il suo accordo con la sua nuova agenzia (la G.E.V. Sport) e con il suo nuovo procuratore, Vincenzo Pisacane. Sui social ha così commentato: “Sono felice ed orgoglioso di annunciare l’inizio di questa grande avventura. Today is a good day o meglio, oggi è nu juorn buon!“.

Anche la G.E.V. Sport ha dato il suo benvenuto al calciatore: “E’ un privilegio averti nella nostra agenzia. E’ un onore lavorare con te. Per noi oggi è un giorno importante, capitano. Siamo felici di averti con noi come uomo e di poterti rappresentare come atleta. Avanti tutta!“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Sassuolo, l’ad Rossi: Il Napoli vuole Boga. Berardi? Costa tanto

Ultime Napoli, Manolas può recuperare per mercoledì

Nella giornata di ieri sono arrivate buone notizie per mister Gennaro Gattuso. Infatti il difensore greco, Kostas Manolas, ha ripreso ad allenarsi con i compagni e potrebbe farcela a disputare la finale di Coppa Italia, mercoledì 17 giugno a Roma, contro la Juventus. Oggi e domani la squadra si allenerà al San Paolo. Mercoledì mattina partenza per Roma e la sera rientro a Napoli, magari con una coppa in più che manca da ben 6 anni.