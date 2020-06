Mercato Juve, il dg del River su Higuain: “Porte aperte per lui”

L’attaccante dei bianconeri, Gonzalo Higuain, potrebbe tornare a giocare in patria. Il direttore generale del River Plate ci conta.

Calciomercato Juve, Francescoli sul ‘Pipita‘: “Deve fare un grande sforzo“

Molto probabilmente questa sarà l’ultima stagione di Gonzalo Higuain con la maglia della Juventus. L’attaccante ex Napoli ha deluso le aspettative da quando è ritornato a Torino. Per lui si parla di un ritorno in Argentina con la maglia del River Plate, proprio la squadra che lo ha fatto esordire e lo ha lanciato nel panorama calcistico. Il direttore generale dei ‘Los Millonarios’, Enzo Francescoli (ex attaccante di Cagliari e Torino negli anni ’90) ha parlato di un possibile approdo del giocatore nella sua squadra. In un’intervista a ‘Tuttosport‘ ha dichiarato: “Le porte per Gonzalo qui sono aperte, lo abbiamo ribadito più volte.

Da parte sua però serve un grande sforzo dal punto di vista dell’ingaggio, in questo momento la società non può permettersi di pagargli quanto lui guadagna attualmente“. Ricordiamo che Higuain guadagna 7,5 milioni di euro a stagione, cifra fuori portata del club argentino.

Notizie Juventus, Higuain prova a superare l’infortunio

In questo momento l’unico pensiero per l’ex Napoli è rivolto a mercoledì 17 giugno, giorno della finale di Coppa Italia proprio contro la sua vecchia squadra. Sta provando a recuperare in fretta dopo che ha saltato la semifinale di ritorno contro il Milan.