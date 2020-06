Coppa Italia, Napoli-Juventus affidata a Doveri | UFFICIALE

Coppa Italia Napoli Juventus Doveri | Manca sempre meno all’assegnazione del primo trofeo nazionale in Europa dopo la pandemia del Coronavirus. Napoli e Juventus si sfideranno all’Olimpico di Roma alle 21 di mercoledì per decidere chi vincerà la Coppa Italia Coca-Cola 2019/2020.

Coppa Italia, Doveri arbitrerà Napoli-Juventus

Sarà Daniele Doveri della Sezione di Roma a fischiare Napoli-Juventus, gara valida per la finale della Coppa Italia 2019/2020. Lo ha comunicato poco fa la Lega Serie A attraverso una nota ufficiale sul proprio sito.

Si rendono noti i nominativi dell’Arbitro, degli Assistenti, del IV Ufficiale, del VAR e dell’AVAR che dirigeranno la gara valida per Finale della Coppa Italia Coca-Cola 2019/2020.

NAPOLI – JUVENTUS

Arbitro: DOVERI

Assistenti: PAGANESSI – ALASSIO

IV Ufficiale: CALVARESE

VAR: IRRATI

AVAR: SCHENONE

Doveri, i precedenti con le due squadre

Il Napoli in questa stagione ha incrociato Doveri tre volte: pareggio col Torino, sconfitta casalinga contro l’Inter e vittoria esterna a Cagliari. Il fischietto di Roma, invece, ha arbitrato la Juventus in 14 occasioni totali con un bilancio di undici vittorie, due pareggi e una sola sconfitta.

Ora gli toccherà fischiare la finale di Coppa Italia con la novità assoluta dell’abolizione dei tempi supplementari in caso di pari al 90′. Le gara, infatti, nell’ultimo atto della coppa nazionale, si deciderà direttamente ai rigori per evitare ulteriori fatiche ai calciatori, poi impegnati fino ad agosto in un vero e proprio tour de force.