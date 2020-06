Calciomercato Napoli Koulibaly | Il mercato del Napoli potrebbe essere più incandescente del previsto. Aurelio De Laurentiis ha dichiarato che non ci sono incedibili e che per le giuste offerte (100 milioni, ndr.) anche Fabiàn Ruiz e Kalidou Koulibaly sono sul mercato.

Calciomercato Napoli, tutti pazzi di Koulibaly

Il difensore senegalese è tornato due giorni fa al centro della difesa azzurra, accanto a Nikola Maksimovic e ha contribuito in maniera fattiva al passaggio del Napoli in finale di Coppa Italia. Mercoledì incontrerà di nuovo la Juventus da avversario. Non è difficile intuire che vuole riprendersi la rivincita rispetto alla sciagurata gara dell’Allianz Stadium di fine agosto, in cui, per un suo autogol al 90′, il Napoli gettò al vento la clamorosa rimonta di tre reti. Il suo futuro, però, non è ancora chiaro. Piace ai top club europei e la stagione in corso potrebbe essere l’ultima con la maglia azzurra. Stando a quanto riferisce Il Mattino, il suo agente, Fali Ramadani, gli ha comunicato che tanti club hanno chiesto informazioni. I pericoli, per il Napoli, arrivano soprattutto dalla Premier League. Manchester City, Liverpool, Manchester United e Newcastle vorrebbero il senegalese, ma anche il PSG è fortemente interessato.

Incontro Ramadani-De Laurentiis: si discute il futuro di Koulibaly

Tra due settimane è previsto l’incontro decisivo tra Fali Ramadani e Aurelio De Laurentiis per chiarire definitivamente il futuro di Kalidou Koulibaly. Il potente agente vorrebbe far abbassare le richieste al patron azzurro e scendere addirittura sotto i 90 milioni. Ma non ci sarà lo scontro: Koulibaly ha fatto di Napoli la sua seconda casa e non ha intenzione di lasciare, sarebbe molto felice di restare al San Paolo.