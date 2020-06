Calciomercato Milan, Theo Hernandez nel mirino del PSG: ingaggio triplicato

Calciomercato Milan: il PSG vuole provarci per il francese, idea folle per l’ingaggio

Calcio Mercato Milan Theo Hernandez | La stagione del Milan è stata fin qui parecchio altalenante, fatta di risultati in chiaro scuro e poche luci in quanto a giocate. Ma se c’è un giocatore che più di tutti ha illuminato San Siro, quello è Theo Hernandez. Il terzino francese, arrivato per 20 milioni di euro la scorsa estate, si è rivelato essere un vero e proprio treno: veloce, tecnico, agile e con una fisicità devastante. L’ex Real Madrid è tutto ciò che un allenatore può chiedere da quel ruolo, e le sue prestazioni hanno senza dubbio attirato l’attenzione di tantissime pretendenti.

Una su tutte? Il PSG, alla finestra da diverse settimane, e che in questi ultimi giorni starebbe davvero pensando a come far partire un assalto concreto. Intanto ci sono delle indiscrezioni importanti: stando a quanto riportato da cm.com, pare che il club parigino sia pronto a triplicare lo stipendio di Theo. Ad oggi percepisce 1,5 milioni, il che lo farebbe arrivare quasi a sfiorare i 5.

Ultime Milan: la volontà di Theo Hernandez

Leonardo vorrebbe fare sul serio per Theo Hernandez, ma per il momento il sogno del ds brasiliano sembra destinato a restare tale. Il Milan ha alzato un muro enorme, e nel frattempo anche lo stesso giocatore pare abbia deciso cosa fare.