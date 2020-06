Calciomercato Milan: l’offerta per Donnarumma per il rinnovo

Ultime Milan, Donnarumma può rinnovare ma occhio alle big. Sul calciatore resta forte l’interesse di PSG e Juventus.

‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere del Milan il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà tra un anno, il 30 giugno 2021, resta sul mercato. Come riportato da Pianetamilan, nelle prossime settimane è previsto un incontro tra il Milan e Mino Raiola, agente del numero 99.

Non sarà facile trovare una soluzione. Donnarumma ad oggi percepisce 6 milioni di euro netti. Il piano di Gazidis era quello di proporre al portiere un nuovo contratto da 4 milioni di euro a stagione più bonus. Difficile accettare queste cifre visto che l’entourage del calciatore aveva chiesto 8 milioni di euro netti l’anno.

Il piano del Diavolo, però, adesso è cambiato. L’idea del Milan sarebbe quella di abbassare lievemente l’ingaggio del portierino a 5, massimo 5,5 milioni di euro netti, con la possibilità di far salire la cifra con diversi bonus. L’accordo sarebbe prolungato non per cinque anni ma fino al 2023.

Così facendo, Donnarumma potrebbe eventualmente andare via dal Milan nel caso in cui il club non compia il salto di qualità. La società incasserebbe una importante cifra dalla sua partenza generando una plusvalenza importante ai fini del bilancio ed il calciatore sarebbe soddisfatto.

Ultime Milan: avrà una clausola?

Ma tutto questo non basta perchè Raiola ha proposto anche un’altra via. Si ragiona anche sull’inserimento di una possibile clausola rescissoria nel nuovo contratto di Donnarumma ma la cifra dovrà essere accettata dall’agente e dal calciatore.