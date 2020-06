Calciomercato Milan: allarme Barcellona per Maximiano

Ultiem Milan, Maximiliano può finire in Liga. Durante le scorse settimane dal Portogallo è emersa la notizia di dell’interesse da parte del Milan per Luis Maximiano , 21enne portere dello Sporting Lisbona.

Il numero uno potrebbe essere il possibile sostituto di Gianluigi Donnarumma. Sul giocatore, però, non ci sono solo i rossoneri. Stando a quanto riportato da A Bola, infatti, il giovane portiere sarebbe finito anche sulla lista degli obiettivi di mercato del Barcellona. I catalani, infatti, stanno riflettendo su come rinnovare il proprio parco portieri.

La società è molto soddisfatta del rendimento del numero uno tedesco Marc-André ter Stegen e l’ex Juve e Fiorentina Norberto Neto ma il brasiliano cerca spazio. Per questo la dirigenza catalanta potrebbe decidere di affiancare all’esperto tedesco il portierino dello Sporting.

Ultime Milan: il Barcellona complica i piani

Questo potrebbe complicare i piani dei rossoneri. Il Milan, infatti, è ancora alle prese con il rinnovo di Donnarumma. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2021 e per questo motivo in estate potrebbe essere ceduto. Le parti stanno provando a trovare un’intesa e nei prossimi giorni è previsto un incontro con l’agente Mino Raiola per prolungare l’accordo senza tagliare lo stipendio di Gigio.