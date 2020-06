Calciomercato Juventus, Sancho: arriva l’annuncio dal Dortmund

Calciomercato Juventus, Sancho: la decisione per il suo futuro

Calciomercato Juventus – Sancho | E’ uno dei talenti più seguiti dell’intero panorama mondiale calcistico. Jadon Sancho, assieme all’altro ragazzo del club giallonero, Erling Haaland, si trova su di sé le luci accese di ogni riflettore. Motivo per cui, al margine di quest’annata travagliata vissuta anche nel mondo del calcio, partirà l’assalto dei diversi club, per aggiudicarsi il suo cartellino. Tra i club interessati ad entrambi i calciatori, c’è sicuramente la Premier League, con il Manchester United in pole tra le altre. Ma occhio sempre alla Juventus, che non avrebbe alcuna voglia di mollare la presa per il calciatore inglese, dopo aver visto sfumare nello scorso inverno l’altro giovane talento, quello norvegese.

Ultime Juventus, Sancho resta al Dortmund: le parole del dirigente Kehl

Potrebbe concludersi con un nulla di fatto l’interesse della Juventus, almeno per il prossimo anno. A parlare del futuro di Jadon Sancho è il dirigente ed ex calciatore del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl. Le parole sono riportate dai colleghi di Calciomercato.it, con lo stesso membro del club che ha reso nota la posizione della società: “Ad ora non esiste niente di concreto sulle voci che girano intorno a lui. Tutto quello che posso dire è che tutti noi crediamo possa giocare ancora con noi nella prossima stagione”. Allontanate dunque così tutte le voci di mercato, che stavano girando intorno a Sancho.