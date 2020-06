Calciomercato Juventus: Ramsey verso il Chelsea, nel mirino c’è Kovacic

Calciomercato Juventus: asse caldissimo Torino-Londra

Calcio Mercato Juventus Ramsey | Il mercato di Serie A si fa sempre più interessante ed infuocato, e negli ultimi giorni stanno arrivando tantissime voci ed indiscrezioni di affare riguardanti le big. Ne sa qualcosa la Juventus, che prosegue i contatti con il Chelsea. Non solo Jorginho e Marcos Alonso nei discorsi con i Blues, ma anche Ramsey e Pjanic. Per il bosniaco era arrivato un piccolo affondo, mentre il gallese sarebbe un profilo che piace tantissimo alla squadra londinese.

Proprio per l’ex Arsenal ci sarebbero stati dei passi importanti, con il giocatore che dopo un solo anno in Italia, sarebbe pronto a tornare in Premier League, stavolta ai rivali. Non è infatti da escludere la sua partenza, anche perchè Sarri non lo considera e non lo ha mai considerato come una pedina centrale nelle sue gerarchie. A riportare la notizia cm.it.

Juventus-Chelsea: si parla di Kovacic

Ramsey è un obiettivo concreto per il Chelsea, ma ovviamente la Juventus non vuole assolutamente andare a perderci nell’affare. Ecco perchè, stando alle ultime voci di mercato, pare che tra le due parti si sia parlato anche di Kovacic. La Vecchia Signora sarebbe molto interessata, ma ovviamente per ora si è parlato solo in vesti non formali. Occhio però ad un possibile ritorno del croato in Serie A.