Calciomercato Juventus, offerta monstre del Chelsea per Ronaldo

Il Chelsea, secondo quanto riferito dall’autorevole Diario As, sarebbe pronto ad un’offerta shock per strappare il campione portoghese ai bianconeri.

Ultime Juve, affare Chelsea-Cristiano

La notizia è di quelle che fanno tremare le vene e i polsi. Neanche il tempo di godersi il 5 volte Pallone d’Oro che presti i tifosi della Vecchia Signora potrebbero salutarlo. Il celebre giornalista Manolete infatti ha riferito come dai Blues potrebbe arrivare un’offerta in grado di risolvere i problemi di Paratici, alle prese col bilancio da chiudere evitando un passivo troppo eccessivo. La cifra presentata si aggira intorno ai 120 milioni di euro. In un sol colpo, la dirigenza bianconera avrebbe soldi da investire sul mercato e si “libererebbe” da un ingaggio monstre come quello di CR7: ricordiamolo, Cristiano Ronaldo guadagna 31 milioni di euro all’anno.

Notizie Juventus, addio a Ronaldo?

Per il momento si tratta solo di un’indiscrezione e quindi non c’è bisogno di allarmarsi per i fan bianconeri. Certo è che, con una cifra del genere e soprattutto liberandosi di un ingaggio così corposo, la Juve potrebbe operare una vera e propria rifondazione, un po’ come accaduto per Zidane agli inizi del millennio. “Ora è il momento di cambiare aria e trovare qualcosa altrove, dopo aver dato il meglio di sé a Madrid“, conclude Manolete nel suo articolo. Dopo aver fallito un rigore contro il Milan, il portoghese potrebbe segnarne uno molto più importante nel mercato.