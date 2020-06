Calciomercato Juventus, Milik obiettivo principale: 5 possibili “sacrificabili”

Calciomercato Juventus: i bianconeri pensano a qualche contropartita per Milik

Calcio Mercato Juventus Milik | La Juventus continua il suo calciomercato, e lo fa pensando in grande, ed in particolare a come rinforzarsi in vista della prossima stagione. La squadra bianconera sa bene di dover apportare dei cambiamenti importanti, e la sensazione è che andrà preso un attaccante: Higuain con ogni probabilità lascerà Torino a fine annata, e pertanto occorrerà trovare un sostituto che sia all’altezza. I nomi sul taccuino di Paratici sono tanti, ma nelle ultime settimane si sta parlando quasi solo ed esclusivamente di Milik, centravanti del Napoli.

Il polacco ha buona esperienza in Serie A, ha doto tecniche e tattiche evidenti, ed è ancora piuttosto giovane. Insomma un identikit perfetto, che ad oggi ispira tantissimo la Vecchia Signora. Convincere il Napoli però non è facile, e se è vero che ADL chiede 40 milioni di euro, è altrettanto vero che la Juve vuole lavorare per vie diverse, magari con qualche contropartita. Per ora pare ci siano 5 possibili “sacrificabili”: Rugani, Romero, Perin, Pellegrini e Cuadrado. Questo quanto riportato da Tuttosport.

Juventus-Milik: concorrenza estera

Milik è un obiettivo principale per la Juventus, ma occhio alla concorrenza estera. L’attaccante ex Ajax piace tantissimo sia in Liga che in Premier, con Atletico Madrid ed Arsenal che ad oggi possono senza dubbio dire la loro nella corsa. I bianconeri dovranno muoversi, Paratici dovrà muoversi.