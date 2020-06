Calciomercato Inter, per Sanchez cambia tutto: possibile conferma

Calciomercato Inter, Sanchez resta? Adesso può cambiare tutto per il cileno

Calciomercato Inter – Sanchez | E’ ricominciata la stagione, che mette via – o quasi – dubbi e incertezze in merito al futuro di ogni club. E’ il caso anche dell’Inter, società che si interroga su quale sarà il futuro del proprio reparto offensivo, nell’organico di Antonio Conte. A tenere banco in casa nerazzurra, è la questione legata al futuro di Lautaro Martinez, attorno al quale gira anche quello di Alexis Sanchez. Il calciatore cileno ha intenzione di riprendersi una maglia da titolare e protagonista in Serie A. Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha chiuso all’ipotesi di ritorno ai Red Devils per l’attaccante ex Barcellona e Arsenal.

Notizie Inter, Sanchez convince e Lautaro va: le ultime in casa nerazzurra

Stando a quanto analizzato dalla Gazzetta dello Sport, Alexis Sanchez ha voglia di essere protagonista a San Siro. Lo ha dimostrato anche al San Paolo, subentrando e creando un po’ di pericolosità tra la difesa del Napoli nell’appuntamento di Coppa Italia, dopo una brutta prestazione da parte di Lautaro Martinez. Potrebbe dare, in questo finale di stagione, un importante apporto all’Inter di Conte. Con maggiore spazio, dovuto infatti dai diversi impegni in cui sarà protagonista l’Inter, Alexis Sanchez ha nei propri obiettivi quello di convincere la società a prenderlo a titolo definitivo. Ha voglia di restare a Milano, ha voglia di convincere Suning.