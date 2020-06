Calciomercato Inter, Marcos Alonso nel mirino: anche il Newcastle in corsa

Calciomercato Inter: concorrenza Newcastle per il terzino spagnolo

Calcio Mercato Inter Marcos Alonso | L’Inter pensa al mercato, e pensa soprattutto a come andare a puntellare qualche reparto, in particolare quello difensivo. Oltre ai centrali, i quali saranno quasi tutti confermati dopo l’ottimo rendimento, la sensazione è che la situazione sarà molto traballante per quanto riguarda i terzini: Biraghi non ha convinto, mentre Young non potrà giocare sempre. Insomma servirà un altro giocatore esperto in quella zona di campo, e negli ultimi giorni si è fatto il nome di Marcos Alonso. Lo spagnolo è un profilo molto interessante, e portarlo a Milano sarebbe molto vantaggioso anche per via di un altro fattore importante: conosce Conte, e il tecnico conosce bene lui, tanto da farlo diventare uno degli uomini chiave nella vittoria del titolo ai tempi del Chelsea.

Insomma la volontà dei nerazzurri è chiara: puntare tutto sull’ex Fiorentina. Trattativa complicatissima, anche perchè a quanto pare c’è la concorrenza di un club inglese: il Newcastle, che stando a quanto riportato da cm.com, è piombato con forza nella corsa.

Ultime Inter: Alonso, c’è anche la Juve

Alonso è un obiettivo concreto per l’Inter, ma il club meneghino non è affatto l’unico in Italia: occhio infatti alla Juventus, che sogna un clamoroso doppio colpo dalla squadra londinese. Questa la situazione attuale riportata dalla nostra redazione.