Calciomercato Inter: Lautaro via per la clausola

Ultime Inter, Lautaro Martinez non partirà per meno di 111 milioni di euro. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro lavora sul mercato in entrata ed in uscita.

I primi nomi sono quello di Kumbulla e Tonali, ma anche in uscita tutte le decisioni sono state già prese.

Mercato Inter: la strategia per tenere Lautaro

Per quanto riguarda la situazione Lautaro Martinez, non cambia la posizione della società nerazzurra, che ha deciso di non accettare scambi. L’argentino andrà via solo dopo il pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro:

L’idea di Marotta ed Ausilio è quella di non cambiare il reparto attaccanti e non fare una rivoluzione. I nerazzurri avranno voglia di impreziosire la squadra, ecco perché la loro posizione su Lautaro Martinez resta sempre la stessa. In caso di addio si penserà a Cavani.

L’unica punta che non sarà riconfermata sembrerebbe essere Esposito. La punta piace all’Atalanta, l’Inter ha intenzione di darlo via soltanto in prestito mentre i bergamaschi volevano investire sul ragazzo. A Bergamo il giovane avrebbe davanti molti giocatori. Per questo l’Inter vorrebbe cederlo in una società di media classifica dove avrebbe maggiori chance di giocare e poter dimostrare in campo tutto il suo valore.