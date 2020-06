Calciomercato Inter, Esposito seguito dall’Atalanta

L’attaccante napoletano è nel mirino degli orobici che seguono con attenzione il calciatore che trova poco spazio nell’Inter.

Mercato Inter, Gasperini vuole Esposito

Sebastiano Esposito è il nome nuovo per l’attacco dell’Atalanta. Infatti il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, è rimasto impressionato dalle qualità della punta, tanto da aggiungerlo nella lista dei suoi attaccanti in rosa. Operazione non facile, visto che il tecnico dei neroazzurri, Antonio Conte, che lo ha fatto esordire in Serie A in questa stagione, stravede per il ragazzo di origini campane e non vorrebbe privarsene.

Mezza Serie A è interessata al calciatore, intenzionata a farlo crescere (e soprattutto a farlo giocare con più continuità), ma l’Atalanta sembra in netto vantaggio rispetto alle altre squadre. Bisogna trovare la formula giusta per acquistare il giovane talento, visto che l‘Inter non ha intenzione di perdere un patrimonio come Esposito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter-Juventus, Setién annuncia il futuro di Vidal e Arthur

Ultime Inter, De Vrij su Conte: “Grande tecnico“

Dopo la recente eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, ai microfoni di ‘Dazn‘ è intervenuto il difensore olandese Stefan De Vrij. Ha speso parole di elogio per il suo allenatore: “Conte è un grande allenatore. Ci trasmette grinta e tanta passione. Lui pretende il massimo, sempre. Ci vuole aggressivi e che costruiamo il gioco dal basso. E’ un fissato per quanto riguarda la tattica. E’ pignolo su dettagli che possono fare la differenza“.