Ultime AS Roma: Petrachi dirà addio, già individuato il sostituto

Ultime As Roma – Petrachi Petrachi | Vi abbiamo raccontato nella serata di ieri, della rottura improvvisa tra il ds della Roma, Gianluca Petrachi e del patron giallorosso, James Pallotta. Sembra già essere arrivata al capolinea l’avventura del direttore alla Roma, come riportato dal Corriere dello Sport. Dopo la rottura, potrebbe arrivare la decisione imminente di porre fine al rapporto lavorativo tra le parti. Una decisione che potrebbe ben presto arrivare, in attesa di conoscere quali scenari societari poi verranno fuori.

Notizie Roma, i motivi dietro alla rottura tra Petrachi e Pallotta: addio imminente?

Al centro delle discussioni in casa Roma c’è sempre quella legata alla società e al futuro della presidenza. Dan Friedkin è il nome che tormenta la dirigenza giallorossa, che vorrebbe capirne di più sulla questione. Ci sono dei sacrifici da fare sul mercato, contrastanti con le idee dello stesso direttore della Roma, Gianluca Petrachi. Le accese discussioni hanno portato a quella che pare una definitiva rottura col numero uno del club, Pallotta, ora pronto a cambiare il suo direttore.

Sul sito ufficiale della Roma, nei giorni scorsi, è apparsa l’intervista del presidente, che si è congratulato con tutti, tranne che con Petrachi. Come riportato dal quotidiano, ci sarebbe stato un confronto acceso telefonico per la questione legata a Pedro. Il direttore non avrebbe preso bene la mancata concessione di un vero e proprio assalto per il colpo a zero da piazzare, in vista del 2021. Aria di divorzio, separazione in vista nel club giallorosso. Al suo posto, potrebbe subentrare Morgan De Sanctis.