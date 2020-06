Notizie Napoli, Manolas torna ad allenarsi in gruppo

Non c’è tempo per godersi la qualificazione alla finale di Coppa Italia perchè bisogna già prepararla. Nella giornata di oggi, infatti, il Napoli è sceso in campo nel centro sportivo di Castel Volturno per preparare la sfida di mercoledì contro la Juventus.

Ultime Napoli, Manolas torna a disposizione

Un traguardo conquistato grazie all’1-1 in casa contro l’Inter, dopo il successo di misura dell’andata. Gli azzurri dovranno rinunciare ad Ospina, l’eroe della serata di ieri che si è fatto perdonare l’errore nell’azione del vantaggio dei nerazzurri, risultando decisivo con le sue parate. L’estremo difensore colombiano era diffidato ed è stato ammonito per perdita di tempo. Un’assenza pesante anche se i partenopei potranno contare sul recupero di Manolas.

Secondo quanto riferito dal sito ufficiale del Napoli, infatti, Manolas ha svolto una seduta con il gruppo. Il difensore greco era reduce da un infortunio muscolare alla coscia destra, rimediato il mese scorso, che lo ha costretto a fermarsi. Una buona notizia per i partenopei che avranno una soluzione in più in vista della finale.

Napoli news, le scelte di Gattuso

Resta però da capire se Manolas sarà schierato titolare. L’opzione è possibile ma appare difficile perchè la coppia di centrali formata da Koulibaly e Maksimovic ha disputato un’ottima partita non lasciando spazi agli attaccanti avversari. Bisognerà valutare se vale la pena rischiare in vista del finale del tour de force che attende il club di De Laurentiis per chiudere la stagione.

L’ipotesi sarà chiarita nei prossimi giorni, quando Gattuso inizierà a pensare ai titolari da schierare nella finale. Si temeva uno stop più lungo e di conseguenza la notizia del ritorno in campo è già un’ottima cosa.