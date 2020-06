Notizie Juventus, Higuain ancora out: salta il Napoli?

Gonzalo Higuain si allenato a parte assieme ad altri 2 compagni: a rivelarlo è il report dell’allenamento bianconero. A questo punto c’è da pensare che salteranno la gara contro il Napoli, finale di Coppa Italia, in programma mercoledì sera alle ore 21:00.

Ultime Juventus, Higuain e gli altri infortunati

Dopo essere stati già esclusi dalla semifinale contro il Milan, gli acciaccati in casa Juve potrebbero saltare anche la sfida contro gli azzurri. Il primo titolo della stagione sta per essere assegnato e, stando all’ultimo report, qualcuno non potrà essere della sfida. Stando infatti al comunicato della società bianconera, oggi Higuain, Ramsey e Chiellini hanno potuto svolgere soltanto lavoro a parte (individuale) e per questo difficilmente potranno vedersi in campo mercoledì sera all’Olimpico. Per quanto riguarda il resto della squadra, chi ha giocato l’altroieri ha fatto lavoro defaticante, mentre gli altri hanno svolto esercizi finalizzati al possesso palla ed una partitella.

News Juventus, la formazione che affronterà il Napoli

A questo punto, possiamo immaginare che Maurizio Sarri schiererà contro Gattuso la stessa formazione che ha pareggiato venerdì sera all’Allianz Stadium. Buffon tra i pali, difesa a 4 con Danilo e Alex Sandro sulle fasce, coppia di centrali formata da Bonucci e de Ligt; Centrocampo con Bentancur in cabina di regia e Pjanic e Matuidi ai suoi lati; attacco a 3, con Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo.