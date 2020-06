News Napoli, beffa per Gattuso: il suo Ospina non ci sarà in finale contro la Juventus

News Napoli – Ospina | E’ stato il protagonista della sfida di ieri sera, contraddistinguendosi con ben 4 interventi da urlo, dopo il brutto inizio. Solo due minuti sono bastati all’Inter per metterla dentro. Condizionato dalla deviazione di Giovanni Di Lorenzo, David Ospina si è ritrovato il pallone sotto le gambe e niente ha potuto. Però ecco, non solo le incredibili parate, che hanno permesso al Napoli si approdare in finale, anche il lancio incredibile verso Insigne, lanciato a rete, prima dell’assist poi a Dries Mertens per il record assoluto in maglia azzurra. A testimonianza di quanto detto sempre da Gennaro Gattuso, che sceglie Ospina proprio per l’incredibile gioco con i piedi e l’esperienza da vero leader della difesa azzurra, il colombiano rappresenta ormai una certezza tra i pali. Ma ecco, per perdita di tempo, è stato ammonito e ora lascerà i guantoni ad Alex Meret.

Ultime Napoli, Ospina out: toccherà a Meret in finale

E’ stato fatale il giallo arrivato nei minuti finali, per perdita di tempo. Tegola per Gennaro Gattuso, perché perde il suo uomo di fiducia. David Ospina non ci sarà nella finale di mercoledì all’Olimpico, tra Napoli e Juventus: era diffidato e dunque, ora, squalificato. Toccherà ad Alex Meret, che non vede l’ora di dimostrare di potersi prendere un ruolo da titolare, nonostante le incredibili prestazioni dell’altro collega colombiano. Meret avrà l’occasione di dimostrare, in un match così importante, le sue qualità. Gattuso lo schiererà per ovvi motivi, ma l’assenza di Ospina potrebbe vedere uno stravolgimento del suo gioco che, spesso, parte proprio dal possesso che parte dal portiere.