Napoli, Koulibaly punge Ancelotti: “Gattuso ci ha ricordato che siamo forti”

Notizie Napoli: Koulibaly dopo il match con l’Inter

Notizie Napoli Koulibaly | Una partita intensa, lottata fino all’ultimo, e che senza dubbio ci ha fatto tornare in mente dell’intensità italiana. Napoli-Inter è stata una grande sfida, dove alla fine è prevalsa la squadra di Gattuso, riuscendo a portare a casa un pareggio pesantissimo dopo lo 0-1 dell’andata. Insomma un Napoli che ricomincia da dove aveva finito, e che stasera è riuscito a ritrovare una grande coppia difensiva formata da Maksimovic e Koulibaly. Proprio il senegalese ha parlato ai microfoni Rai dopo la gara, punzecchiando anche Ancelotti:

“Siamo tornati ad essere solidi e compatti, questa cosa ci mancava da parecchio tempo. Abbiamo inoltre molta fiducia in noi stessi, Gattuso ci ha ridato autostima, ci ha ricordato che siamo una squadra forte. In chiave tattica è riuscito a darci molto di più, per essere pronti alla Juventus dobbiamo continuare a fare bene in questo modo, e anche di più. L’obiettivo è quello di regalare una gioia ai nosri tifosi che ci hanno sempre dato un grande supporto”

Napoli: Gattuso ti ha preso

Il Napoli vola in finale e dimostra ancora una volta le sue qualità. Il saper soffrire è una dote indotta da Gattuso, il quale in poco tempo è riuscito a plasmare una squadra a sua immagine e somiglianza. Addio agli azzurri? Sentite la sua risposta.