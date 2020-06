Mercato Inter, Aubameyang esce allo scoperto: “Decisione difficile, voglio vincere”

Mercato Inter: Aubameyang parla del suo futuro

Mercato Inter Aubameyang | L’Inter continua il suo calciomercato, e lo fa pensando a come rinforzare il proprio reparto offensivo. E’ indubbiamente un momento delicato per Lautaro Martinez, ieri sera molto opaco contro il Napoli, e palesemente distratto dalle voci nelle ultime settimane. L’attaccante argentino è continuamente cercato dal Barcellona, squadra che rappresenterebbe per lui un punto di apice nella sua carriera. Il trasferimento con molte probabilità avverrà, ed è per questo che i nerazzurri vogliono e devono trovare un sostituto. Uno dei nomi più caldi è quello di Aubameyang, attaccante dell’Arsenal che è uscito allo scoperto nelle ultime ore. Queste le sue parole riportate da cm.it:

“Non ho avuto offerte di rinnovo da parte dell’Arsenal, ma negli ultimi tempi ho avuto modo di fare delle chiacchierate. Sono ad un punto importante della mia carriera, voglio decidere bene cosa fare e prendermi il tempo necessario. Ma una cosa è certa, voglio vincere”

News Inter: Aubameyang ancora nel mirino

Aubameyang piace tantissimo all’Inter, e ormai su questo non avevamo più dubbi. E’ ovvio che si tratta di una trattativa difficile, ma i nerazzurri non sembrano intenzionati a mollare la presa. Il gabonese può davvero essere il sostituto di Lautaro, ha solo bisogno di garanzie per il futuro.