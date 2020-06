Mercato Bologna, Bigon chiude la telenovela Ibrahimovic: “Non lo abbiamo contattato”

Il Bologna continua a lavorare sul campo in vista della prossima stagione, ma allo stesso tempo programma il futuro. A chiarire le intenzioni del club è stato il direttore sportivo Riccardo Bigon, che ha parlato ai microfoni di Radio 1.

News Bologna, le parole di Bigon

Nella scorsa sessione invernale alcune voci parlavano del possibile acquisto di Ibrahimovic, che aveva parlato con il suo amico Sinisa Mihajlovic. L’idea non si concretizzò perchè il classe ’81 decise di andare a Milano. Il mercato però è imprevedibile e l’ipotesi era tornata di moda, ma anche questa volta il lieto fine non ci sarà.

A chiudere definitivamente la telenovela, è stato il direttore sportivo Riccardo Bigon, che ha parlato ai microfoni di Radio 1: “C’è stato un grande interesse mediatico perchè è un grande giocatore. Lo scorso inverno ha parlato con Sinisa, ma ha scelto di restare a Milano e di conseguenza non lo abbiamo più cercato“. Parole chiare e forti che descrivono una suggestione contraddistinta da alcuni contatti e della scelta dell’attaccante svedese, che non sarebbe stato disposto a ridursi l’ingaggio per coronare il sogno del club emiliano.

Mercato, Bigon: “Mihajlovic è confermato”

Il direttore sportivo ha chiarito la strategia del mercato dei rossoblù: “Mihajlovic sarà confermato e avrà il compito di gestire una rosa composta da giovani con grande talento. Il nostro progetto è solido, non abbiamo bisogno di vendere. Orsolini? Nel mercato non esistono certezze“.