Juventus-Napoli, guai per Sarri: Higuain e altri 3 big non recuperano

Juventus-Napoli: guai per Sarri in vista della finale

Juventus Napoli Sarri Chiellini Higuain Demiral Ramsey | La Juventus approda in finale di Coppa Italia Coca Cola dopo aver battuto nella doppia sfida in semifinale il Milan. Il club bianconero allenato da Maurizio Sarri incontrerà l’ex squadra del suo tecnico, il Napoli, che è uscito vincitore dalla doppia sfida con l’Inter. La Juve ha affrontato la sfida di ritorno di semifinale con diverse assenze per infortunio, come Demiral, Chiellini, Higuain e Ramsey. Assenze non da poco che però potrebbero riconfermarsi nella sfida finale di Coppa Italia contro il Napoli della prossima settimana. La Finale si giocherà allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 17 giugno alle ore 21:00. Sarri è in cerca del primo trofeo da allenatore della Juve e studia la formazione migliore che possa battere il suo ex club.

Juventus-Napoli: Higuain e altri big out

Sarri con la Juventus ora non può più fallire. Il club non ha mandato giù la finale di Supercoppa Italiana persa contro la Lazio dello scorso dicembre. Un’altra finale persa e questa volta contro il Napoli magari potrebbe costare caro per il futuro di Sarri alla Juve. La partita che si giocherà mercoledì 17 giugno alle ore 21:00 potrebbe registrare però assenze importanti: Higuain non recupera per il big match, con lui in fortissimo dubbio anche Chiellini, Ramsey e Demiral.