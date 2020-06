Calciomercato Roma: Pau Lopez può finire in Premier

Calciomercato Roma: Pau Lopez ha convinto, anche troppo

Ultime Roma: altro portiere via? Dopo Szczęsny e Alisson la Roma sembra aver trovato un altro grande numero uno. Prima il polacco, poi il brasiliano, ora lo spagnolo. Con in mezzo il flop Olsen.

La Roma anche in questa stagione ha messo in mostra le doti del suo numero uno. Per questo motivo Pau Lopez sembrerebbe aver attirato l’interesse di diversi club europei, in particolare nella Premier League. Secondo quanto riporta il portale spagnolo estadiodeportivo.com, infatti, sul portiere della Roma ci sarebbero tre big inglesi a caccia di un numero uno.

Il primo della lista sarebbe Tottenham, ma occhio anche a Chelsea e West Ham. Il classe ’94 non è estraneo al campionato inglese, avendo militato proprio con gli ‘Spurs’.

Secondo portiere alla spalle di Lloris, il calciatore decise poi di tornare in Liga. Ora che il francese, campione del Mondo, sembra destinato ad andar via o a non essere più il titolare, la strade del ritorno potrebbe essere segnata anche perchè la Roma ha necessità di coprire il buco nel bilancio.

Sul calciatore non ci sono solo gli uomini di Moutinho. E’ forte anche l’interesse dei Blues, probabilmente dovuto alle prestazioni poco soddisfacenti di Kepa.

Ultime AS Roma: la cifra

In vista della cessione, la valutazione che la Roma fa di Pau Lopez è di circa 40 milioni di euro.

La società non vorrebbe perdere il portiere ma sa che in questo momento deve fare di necessità, virtù.