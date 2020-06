Ultime Roma, scambio con l’Atalanta tra Florenzi e Muriel

Calcio mercato Roma Muriel Atalanta Florenzi | La Roma è ormai decisa sul futuro di Alessandro Florenzi. Il terzino giallorosso è stato scaricato da Paulo Fonseca in questa stagione e ormai messo ai margini del progetto. Il calciatore a gennaio è stato mandato in prestito secco al Valencia e a fine stagione conta di tornare per restare nella sua squadra del cuore, ma pare che non sarà così. Il club già sta pensando ad una sua cessione e dopo l’interesse della Fiorentina ora si fa sotto l’Atalanta di Gasperini. Alla Roma piace molto Muriel che all’Atalanta è considerato una delle riserve di lusso, dunque i due club lavorano ad un possibile scambio tra le parti.

Calciomercato Roma, Florenzi all’Atalanta per acquistare Muriel

Cambia il calciomercato in vista della prossima stagione. La crisi economica da Coronavirus ha colpito anche il calcio. Nella prossima sessione di mercato sarà possibile vedere più scambi rispetto al come siamo abituati. Niente più trasferimenti con super valutazioni quindi. Intanto, i due club italiani, Roma e Atalanta, stanno lavorando propri verso questa direzione. All’Atalanta piace Florenzi che è in uscita dalla Roma, mentre i giallorossi chiedono Muriel per affiancarlo a Dzeko. Secondo La Gazzetta dello Sport i due club sono in trattativa e si può trovare l’intesa.