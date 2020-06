Calciomercato Reggina, Menez arriva: raggiunto l’accordo!

Calciomercato Reggina: Menez torna in Italia

Calcio Mercato Reggina Menez | Momento molto importante per il calcio, che dopo circa 3 mesi finalmente riparte, seppur con diverse problematiche. A tenerci compagni in questo lungo periodo di stallo ci ha pensato il calciomercato, sempre attivo, sia per le grandi che per le piccole. Non solo la Serie A, ma anche le serie inferiori si sono mosse parecchio, e a saperne qualcosa è la Reggina, pronta a pensare in grande per le prossime annate. La squadra di Reggio Calabria ha fatto fomentare i tifosi con diversi nomi importanti, ma uno su tutti ha attirato l’attenzione: Jeremy Menez, giocatore francese ex Roma e Milan.

L’ex talento è un profilo che fa sognare, e nelle ultime ore sono arrivate delle notizie importantissime. Il primo indizio lo ha mandato proprio il giocatore, con un messaggio chiaro su Instagram: “Sud, arrivo”. Poi conferme anche da Taibi: “Siamo avanti per Menez ma ancora non abbiamo chiuso. Ci sto lavorando e sono fiducioso”

Menez-Reggina: l’accordo

Menez con molte probabilità sarà un nuovo giocatore della Reggina, e pare che le due parti abbiano raggiunto l’accordo su una base di un biennale con opzione per una terza stagione. Una vera e propria bomba di mercato.