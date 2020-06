Calciomercato Milan: per Jovic c’è un ostacolo

Ultime Milan, il problema per Jovic è uno. Come riportato tmw, il club rossonero continua a dare la caccia ad un attaccante in grado di prendere il nome di Ibra.

L’addio ormai scontato di Zlatan Ibrahimovic costringe i rossoneri a guardarsi intorno per portare a Milano un grande nome. Il serbo, trasferitosi al Real Madrid per ben 60 milioni, ha deluso tutti nella capitale spagnola, per questo è molto probabile che possa salutare i ‘Blancos’ già dopo una sola stagione.

Ultime Milan, il problema è lo stipendio

L’intenzione del Milan è quella di portare il calciatore a Milano per ricomporre la coppia offensiva vincente con Rebig.

Il problema per il Milan è uno: Jovic guadagna 5 milioni di euro netti più bonus. Uno stipendio fuori portata per i parametri rossoneri visto che il club ha fissato a 2,5 milioni il tetto ingaggi.

Non sarà semplice, dunque, trovare una soluzione per Ivan Gazidis visto che proprio l’ad vorrebbe introdurre la novità. La formula d’acquisto invece è chiara: prestito oneroso biennale con riscatto a 30-35 milioni, per un’operazione totale che possa arrivare a 45 milioni. I rapporti con il Real sono buoni dopo l’affare dello scorso anno chiuso con Theo Hernandez. Una buona operazione per entrambi i club.