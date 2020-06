Ultime Milan, beffa Kouassi: non rinnova col PSG ma non approda in Serie A

Calcio mercato Milan Kouassi PSG Rennes ultime | Il Milan potrebbe essere clamorosamente beffato in vista della prossima sessione di calcio mercato. I rossoneri stanno lavorando per mettere su la squadra della prossima stagione da affidare (quasi sicuramente) nelle mani del tecnico tedesco Ralf Rangnick. Il reparto difensivo è quello da cui la società sta ripartendo per rifondare, tra i vari giovani e affermati obiettivi spunta il nome di Tangui Kouassi, difensore del Paris Saint-Germain in scadenza a fine stagione. Il giovanissimo classe 2002 è considerato uno dei calciatori del futuro nel suo ruolo e il Milan ha voglia di chiudere, approfittando in più di un colpo a parametro zero. Intanto, in Francia sono sicuri, il calciatore non rinnoverà il proprio contratto con il PSG, ma non sembra aver scelto il Milan come sua prossima destinazione. Ora può restare ancora in Francia per completare il suo percorso di crescita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, offerta per Kouassi

Calciomercato Milan: Kouassi non rinnova col PSG, ma resta in Francia

Come svelato dall’emittente francese RMC Sport, il difensore ha preso la sua decisione: niente rinnovo con il Paris Saint-Germain, che nelle ultime settimane era sicuro di avere in pugno il giovane calciatore, la prossima destinazione però è sempre in Francia. Beffati quindi, a quanto pare, sia il Milan che il Lipsia, con il calciatore che ha deciso di approdare a sorpresa al Rennes.