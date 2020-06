Calciomercato Milan, Ibrahimovic: rossoneri in Europa e poi addio

Calciomercato Milan, canto del cigno per Ibrahimovic: sarà addio a fine stagione

Calciomercato Milan – Ibrahimovic | Era tornato a gennaio, con un solo obiettivo: riportare il suo Milan in alto, lì dove lo aveva lasciato. Certo, immaginare un club ai vertici, con le difficili situazioni che vede ad oggi la società rossonera, è complicato. Ma tra le idee di Zlatan Ibrahimovic c’è proprio il ritorno in Europa, per ridare ai tifosi quel fascino che solo le competizioni europee sanno dare. Il primo obiettivo del Milan è fallito, con la Coppa Italia che li vede eliminati al fronte della doppia sfida contro la Juventus. Nessuna corsia preferenziale per l’Europa League, toccherà conquistarsela sul campo e in campionato.

News Milan: in Europa e poi addio. Ibrahimovic vuole chiudere così la sua seconda avventura rossonera

Stando a quanto analizzato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, la tensione tra Gazidis e Ibrahimovic verrà scaricata sul campo. Sì, perché Zlatan non vede l’ora di ritornare. Non appena gli sarà possibile vorrà dare il suo apporto al club, per riportare il Milan in alto. In attesa di conoscere quando rientrerà Ibrahimovic, che ha messo nel mirino la Roma al 28 giugno. Un recupero praticamente lampo, considerando la sua precaria condizione fisica. Vuole chiudere bene Ibra, poi ognuno andrà per la propria strada. A fine stagione sarà addio, difficile ipotizzare una permanenza anche al prossimo anno. E infatti, il club rossonero è già indirizzato su nuovi perni. Da Jovic a Milik, seguendo anche la pista Depay. Il Milan andrà dritto sul mercato.