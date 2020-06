Calciomercato Milan: Bonaventura-Torino, c’è l’offerta

Calciomercato Milan: i granata fanno sul serio per Bonaventura

Calcio Mercato Milan Bonaventura | Il Milan si prepara alla prossima sessione di mercato, e si prepara soprattutto a quella che sarà una sorta di rivoluzione. Cambieranno molto cose, cambierà allenatore, e soprattutto ci saranno delle modifiche nei vari reparti. E’ infatti possibile che qualche senatore andrà via, ed uno di questi potrebbe essere Giacomo Bonaventura. Il centrocampista rossonero è arrivato in scadenza di contratto, e in questi ultimi mesi non sono mai arrivati segnali di accordo tra dirigenza e Raiola. Motivo per cui le due strade sembrano destinate a dividersi, dopo un’esperienza sicuramente nel complessivo molto positiva.

L’ex Atalanta ha raccolto tante estimatrici nel corso del tempo, e specie in Serie A pare esserci una squadra molto interessata: parliamo del Torino, il quale avrebbe già fatto presente la sua offerta. Si tratterebbe di un biennale da 3,5 milioni totale, così come riportato da Tuttosport.

Bonaventura-Torino: c’è ancora distanza

Il futuro di Bonaventura è ancora molto incerto, ma la sensazione è che il Torino riuscirà nel breve termine a trovare un accordo. Il centrocampista vorrebbe un triennale fino al 2023, ed è per questo che tra le due parti ancora non si è trovato un punto di incontro. Sono attese novità nei prossimi giorni.