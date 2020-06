Calciomercato Milan: Bennacer-PSG, gli emirati spingono per chiudere

Calciomercato Milan: pressioni dal Qatar per Bennacer al PSG

Calcio Mercato Milan Bennacer | Il Milan pensa ovviamente a ritornare in campo, ma non è un mistero che la dirigenza rossonera stia pensando anche al mercato, soprattutto in chiave uscite. La rivoluzione prevista per la prossima stagione avrà inizio dall’allenatore, ma è molto probabile che ci sarà qualche partente, anche tra i big. Non sarà infatti affatto facile trattenere tutti i gioielli, e tra questi c’è anche Bennacer, in assoluto uno dei migliori in questa annata altalenante.

Il centrocampista algerino ha raccolto tantissimi estimatori in questo anno in rossonero, ed uno in particolare ha suscitato l’attenzione da parte di tutti: il PSG, pronto a far follie pur di averlo. Leonardo si è ovviamene già messo in movimento, pressato anche dagli emirati proprietari del club parigino. Questi ultimi starebbero spingendo per chiudere la trattativa, che possano giocare una carta vincente nell’affare?

Bennacer-PSG: quanto chiede il Milan?

Bennacer resta un obiettivo principale per il PSG, il quale sa bene di dover presentare un’offerta valida per convincere il Milan. I rossoneri infatti chiederebbero almeno 30 milioni di euro per il centrocampista, una cifra non altissima se si considera lo strapotere economico del club di Parigi. La pista è caldissima, ci saranno novità nei prossimi giorni.