Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic, c’è l’offerta

Ultime Milan, Milinkovic-Savic può partire subito. Secondo quanto riferito da Le10Sport, il PSG avrebbe pronta un’offerta da 60 milioni di euro per Sergej Milinkovic Savic–

Il centrocampista della Lazio potrebbe lasciare la capitale anche se la Lazio chiede uno sforzo in più.

Ultime Lazio: il PSG vuole il centrocampista

Milinkovic Savic da tempo è un pallino di Leonardo, che vorrebbe portarlo a Parigi per rafforzare il centrocampo dei transalpini.

Il centrocampista serbo, infatti, sarebbe un rinforzo importante sia tecnicamente che fisicamente per la squadra francese. Claudio Lotito, presidente del club biancoceleste, prima di prendere qualsiasi decisione di mercato sui suoi giocatori, aspetterà il termine della stagione.

Il numero uno del club, infatti, vorrebbe prima capire se la sua squadra vincerà o meno lo Scudetto. La Lazio, infatti, non ha assoluto bisogno di cedere il calciatore visto che è virtualmente già qualificata in Champions League. Il club romano tornerà nella massima competizione europea e non avrebbe bisogno, in teoria, di una cessione eccellente. Nel caso in cui il centrocampista fosse ceduto, la Lazio avrebbe già pronti diversi sostituti. Tra i primi della lista il centrocampista dell’Udinese De Paul. L’argentino in questa stagione si è distinto nel nuovo ruolo di centrocampista.