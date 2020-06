Calciomercato Lazio, Immobile rinnova: le cifre dell’accordo

Calciomercato Lazio: tutto pronto per il rinnovo di Immobile

Calcio Mercato Lazio Immobile | La stagione sta per ripartire, e la lotta scudetto sarà avvincente fino all’ultimo, merito anche della Lazio, che è riuscita a fare cose straordinarie in questa annata. La squadra di Simone Inzaghi è stata plasmata in maniera ottima, e le giocate dei singoli sono riuscite ad illuminare anche contro le big. Uno dei più devastanti, probabilmente in Europa, è stato Ciro Immobile, capocannoniere indiscusso e a caccia del record di Higuain. Il centravanti biancoceleste è stata una vera e propria macchina da gol, capace di smuovere gli equilibri, e capace di segnare praticamente contro chiunque.

Ovviamente le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione da parte di molte pretendenti, ma la Lazio ha deciso di correre subito ai ripari. Un maxi-rinnovo con tanto di prolungamento e cifre faraoniche: accordo fino al 2025 a 4 milioni circa di ingaggio a stagione.

Rinnovo Immobile: beffato il Napoli

Immobile sarà ancora un giocatore della Lazio, e in più sarà l’emblema dei biancocelesti. Un contratto a vita che gli permetterà di diventare anche capitano, oltre che uno dei simboli della squadra capitolina. Le pretendenti sono state beffate, e soprattutto il Napoli, che fino a qualche giorno fa ha pensato seriamente a prenderlo.