Calciomercato Juventus: per Ruben Neves c’è già una super offerta

Juventus, è già tempo di mercato. I bianconeri lavorano per trovare un rinforzo di qualità e quantità da aggiungere al centrocampo di Sarri in vista del calciomercato di settembre.

Calciomercato Juve: Ruben Neves può arrivare, ma occhio al Liverpool

Il club bianconero lavora per portare a Torino il portoghese Ruben Neves. Il centrocampista classe 1997 a fine stagione, salvo sorprese, dovrebbe lasciare i Wolves. Le prestazioni del giocatore sia con la maglia di club che con quella della Nazionale hanno attirato le attenzioni di tante big.

Per questa ragione il suo agente, Mendes, sta cercando la giusta sistemazione. La scorsa estate il giocatore è stato accostato al Milan ma ora l’operazione per i rossoneri sembra troppo onerosa.

Diverso il discorso per la Juventus che, seppur con un mercato limitato, potrebbe permettersi di investire i 55 milioni di euro chiesti dagli inglesi.

Il club bianconero, visti gli ottimi rapporti con il procuratore di Cristiano Ronaldo, sta pensando di portare il calciatore in Italia anche se la destinazione più probabile ad oggi sembra essere un club inglese. E’ più di un’idea per il connazionale Mourinho per il suo Tottenham ma occhio anche al Liverpool che vorrebbe farne il perno del centrocampo di Klopp.

Liverpool, pronti 122 milioni

Anche i Reds sono usciti allo scoperto. I dirigenti di Liverpool, infatti, vorrebbero mettere a segno un doppio colpo dai Wolves: oltre a Ruben Neves ed Adama Traore. Per portarli entrambi a Liverpool la società sarebbe pronta ad investire – come riportato dal ‘TheSun’ – 122 milioni di euro.