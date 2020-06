Calciomercato Juventus: Kantè dice addio al Chelsea

Calciomercato Juventus, Kantè ai saluti: il Chelsea fissa il prezzo

Calciomercato Juventus – Kantè | E’ stato il perno principale di ogni allenatore che lo ha avuto a disposizione. Prima di Antonio Conte, poi di Maurizio Sarri e adesso anche di Frank Lampard. N’Golo Kantè fa le fortune di ogni tecnico che ha la possibilità di averlo nel proprio organico, con il suo incredibile dispendio di energie, di un calciatore che non molla mai un centimetro in mezzo al campo. Ed ecco, il Chelsea potrebbe ora fare a meno di lui, perché stando a quello che rivelano direttamente dall’Inghilterra, precisamente dal Daily Mail, non è più nel gruppo degli incedibili.

Ultime Juventus, 70 milioni per arrivare a Kantè: Paratici ragiona sull’affare

Dalla terra inglese rivelano che N’Golo Kantè non sarebbe più tra quelli incedibili dell’organico di Lampard. Toccherà finanziare il corposo mercato in entrata del Chelsea, che sembra essere già andato prima su Ziyech, poi anche su Timo Werner. E’ per questo che, con un’offerta pari al suo valore, i Blues faranno più di qualche pensiero sulla sua cessione. La Juventus lo segue da tempo, il tecnico di Figline vorrebbe riaverlo e i bianconeri ci hanno insegnato che niente è impossibile. Dopo i colpi piazzati negli scorsi anni, prima con Cristiano Ronaldo e poi con De Ligt, l’idea sarebbe quella di andare dritti su un altro super campione da portare alla Continassa. Tra le concorrenti, c’è sicuramente il Real di Zidane, così come il Paris Saint-Germain. Intanto da Londra fissano il prezzo: 70 milioni.