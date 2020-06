Calciomercato Juventus, tocca a Higuain: finale e poi addio

Calciomercato Juventus, Higuain vuole tornare protagonista: Sarri potrebbe affidargli l’attacco in finale contro il Napoli

Calciomercato Juventus – Higuain | Va a caccia di trofeo italiano Maurizio Sarri. Il primo da allenatore ai massimi livelli lo ha raggiunto solo lo scorso anno, nella città di Londra e con la tuta del Chelsea. Il tecnico di Figline non vede proprio l’ora di mettere le mani su un trofeo italiano, ai danni proprio del Napoli, con cui stava per trionfare contro la sua Juventus. E’ un destino strano ma affascinante quello che si vedrà mercoledì a Roma. All’Olimpico c’è anche un altro grande ex, pronto a beffare i suoi attuali rivali: è Gonzalo Higuain.

Ultime Juventus, riecco Higuain: Gonzalo mette nel mirino la Coppa Italia, poi ognuno per la sua strada

Come analizzato dai colleghi di TuttoJuve, Maurizio Sarri potrebbe tornare a far affidamento al suo Pipita. Il centravanti argentino potrebbe tornare in campo, perché CR7 non può trasformarsi in CR9. Serve l’apporto di un vero nove, anche se Higuain indossa la 21 da quest’anno. E’ la Coppa Italia l’obiettivo di Higuain, che vuole incidere in finale e rendersi protagonista ancora una volta in bianconero, per poi salutare tutti. Sì, perché è questo il destino ipotizzato per l’attaccante della Juve. Un futuro lontano da Torino e magari anche dall’Italia.