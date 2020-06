Calciomercato Juventus: Arthur escluso, cessione vicina?

Ultime Juventus, il Barcellona fa capire ad Arthur di dover andar via? Mentre Barcellona e Juventus spingono per lo scambio con Pjanic, il brasiliano resta ancora alCamp Nou. Il centrocampista continua ad essere al centro di una telenovela di calciomercato .

Il suo ‘no’ secco al passaggio alla Juve, ha di fatto bloccato lo scambio con Miralem Pjanic. La trattativa farebbe felici tecnicamente ed economicamente entrambi i club. Ad oggi, tuttavia, al brasiliano questo sembra non interessare. Il suo sogno, da bambino, era quello di giocare nel Barcellona.

Ultime Juve, la mossa del Barcellona

Ieri, nello 0-4 inflitto al Maiorca, il calciatore ha giocato nel finale per soli 19 minuti. Come riportato da calcomercato.it, questa sarebbe stata una mossa voluta anche dal club per spingerlo ad accettare l’addio.

Nonostante questo però il calciatore non si è smosso, anzi sarebbe “più tranquillo che mai”.Il fatto che l’allenatore gli abbia concesso uno scampolo di partita è stato interpretato come un segnale pisitivo.

Anche perchè il calciatore era reduce da un infortunio alla caviglia e non era al 100%, come confermato dallo stesso tecnico. L’esclusione non ha turbato Arthur, anche in virtù delle parole del mister, che prima della gara aveva detto di “contare su di lui”. Per questo la Juve per chiudere l’affare valuta altre opzioni.