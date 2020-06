Ultime Juventus, per Aouar diventa dura

Calcio mercato Juventus Aouar Manchester City Lione | La Juventus lavora in vista della prossima stagione. Il club, intanto, ha ripreso e dovrà chiudere la stagione in corso. Mercoledì la finale di Coppa Italia con il Napoli, poi si parte con la Serie A e infine la Champions League. In Europa la Juve dovrà giocare contro il Lione la partita di ritorno degli Ottavi di Finale, dove l’andata terminò 1-0 a favore dei francesi. Proprio dal Lione, la Juventus punta ad un grande colpo: si tratta di Houssem Aouar. Il giovane talento del club francese è messo nel mirino dai bianconeri e non solo. Ora anche Manchester City e Real Madrid puntano al suo acquisto e si fa dura per Paratici che è in piena trattativa. Il presidente Jean-Michel Aulas chiede 50 milioni di euro per lasciarlo partire.

Calciomercato Juve: Aouar nel mirino di Real Madrid e Manchester City

Come riportato da Tuttosport, la Juventus continua a trattare per Aouar, ma non è l’unico club che ha intensificato i rapporti nelle ultime settimane. Infatti, anche Manchester City e Real Madrid si sono fiondati su Houssem Aouar del Lione. La Juve sperava di poter raggiungere un accordo il prima possibile, ma l’emergenza Covid 19 ha cambiato tutto. Adesso per il calciatore potrebbe partire un’asta nella prossima sessione di mercato.