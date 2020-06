Calciomercato Inter, riecco Vidal: il cileno potrebbe arrivare a fine stagione, ecco perché

Calciomercato Inter – Vidal | E’ il nome più gettonato, ormai da quasi un anno, il centrocampista cileno del Barcellona, Arturo Vidal. E’ lui l’uomo che cerca il club nerazzurro, con l’amministratore delegato Giuseppe Marotta, pronto a piazzare un altro colpo importante. Andrebbe a diventare un elemento imprescindibile dei tre centrali di centrocampo per il mister pugliese. Come riportato da Tuttosport, la pista che porta all’ex Juventus non è mai stata chiusa, con l’ipotesi addio dal Barcellona sempre concreta al margine della stagione.

Ultime Inter, Nainggolan libera i nerazzurri dalla complessa situazione: assalto a Vidal

Stando a quel che rivelano i colleghi del quotidiano piemontese, c’è uno scenario intrigante che vede l’Inter protagonista nel prossimo mercato. Sì, perché il centrocampista cileno potrebbe arrivare effettivamente a Milano, ma ad una sola condizione. C’è da piazzare prima la cessione di Radja Nainggolan, centrocampista che andrà via al margine della stagione, a titolo definitiva. Nel bilancio pesa 19,3 milioni di euro, con un ingaggio pesantissimo di 4,5 milioni di euro, fino al 2022. Per tale motivo toccherà prima liberarsi del belga, poi sarà assalto a Vidal. Il contratto del cileno, inoltre, scadrà tra un anno. E l’Inter potrà fare leva sulla questione, giocando al ribasso sul costo.