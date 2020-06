Calciomercato Inter, Solskjaer: “Sanchez? Un bel divano può essere fuori contesto”

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha rilasciato un’intervista ai media inglesi nella quale si è sbilanciato sull’evenutualità che Alexis Sanchez torni in Premier.

Ultime mercato Inter, l’affare Sanchez

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, pareva che la volontà dei Red Devils fosse quella di riportare il cileno in Inghilterra, nonostante la disponibilità dell’Inter a riscattarlo. L’attaccante è qui sulla base di un prestito annuale, ma da parte dei nerazzurri c’è la volontà di trattare affinché rimanga. Le parole di Ausilio sotto questo punto di vista sono state chiarissime.

Inter news, le parole di Solskjaer

Oggi invece il tecnico dello United ha ricordato che Sanchez non è in cima alla sua lista dei desideri. E nemmeno in quella da Ikea, visto che ha paragonato l’attaccante ad un mobile che stona con il resto dell’allenamento. “Quando compri l’arredo il tuo salotto può esserci una bella poltrona o un bel divano che però non s’intona con il resto“, ha detto il norvegese, “al Manchester United c’è posto per le brave persone e per i buoni giocatori, ovviamente. Ora pensiamo a terminare l’anno nel modo migliore, poi vedremo cosa succederà“.

Il cileno resterà quindi a Milano: probabilmente è presto per lanciarsi in previsioni, ma ricordare gli estremi dell’affare può risultare utile. Il suo cartellino vale almeno 20 milioni (non pochi, considerando che compirà 32 quest’anno) e soprattutto il suo stipendio è monstre: il cileno guadagna infatti 12 milioni all’anno. Di questi, “solo” 5 erano pagati dai nerazzurri quest’anno.