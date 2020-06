Calciomercato Inter, Sanchez può tornare allo United: la decisione dei Red Devils

Calciomercato Inter: lo United decide di riprendersi Sanchez

Calcio Mercato Inter Sanchez | La stagione dell’Inter è stata fin qui abbastanza positiva, e nonostante l’eliminazione di ieri sera contro il Napoli, la squadra di Conte ha comunque saputo dimostrare tutte le sue qualità nel corso di questa annata. Indubbiamente la forza sta anche nei giocatori entranti dalla panchina, e nel match del San Paolo si è notato parecchio: a subentrare è stato Sanchez, il quale ha dato vivacità alla manovra, ed è riuscito a creare diverse palle gol.

Insomma un cileno che ha dimostrato ancora una volta di poter essere molto utile alla causa. L’Inter ha intenzione di tenerlo, ma a quanto pare ci sono delle novità piuttosto inaspettate: stando a quanto riportato da As, sembra infatti che lo United abbia intenzione di riportarlo in squadra. Mentre Solskjaer non sembrava convinto, il vice presidente esecutivo Woodward si è subito fatto sentire dulla questione.

Sanchez, cosa scegli?

E’ palese di come il futuro di Sanchez sia ancora molto incerto, specie viste le intenzioni di Inter e United di trattenerlo. Ora ovviamente ci sarà da capire la data di fine prestito, e soprattutto della volontà del giocatore, ancora confuso sulla sua prossima destinazione. Non ci resta che attendere eventuali risvolti.