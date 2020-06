Calciomercato Inter, Lautaro Martinez diventa un caso: assente al San Paolo

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez un nulla di fatto al San Paolo: ha la testa già altrove?

Calciomercato Inter – Lautaro Martinez | Sono stati tre mesi intensi questi, di lungo stop, in cui non è stata ancora fatta chiarezza. Le voci di mercato hanno riguardato veramente tutti, tra Mertens al Napoli – che poteva finire proprio all’Inter – e Pjanic verso il Barça. La situazione è riguardata anche il toro argentino e l’Inter, con la differenza che Lautaro Martinez, però, ha trovato una bruttissima performance in maglia nerazzurra. La critica arriva dalla Gazzetta dello Sport, che ha analizzato la sua situazione all’Inter. Ma cosa succede all’attaccante argentino?

Ultime Inter, Lautaro distratto dalle voci di mercato: Conte ritrova Sanchez

E’ subito “caso Lautaro Martinez“. Il calciatore argentino ha deluso al San Paolo e la rosea, attraverso le proprie colonne, non ha risparmiato critiche all’attaccante nerazzurro. La scelta di inserire Alexis Sanchez, da parte del tecnico, ha un semplice motivo. Non era di natura atletica, Antonio Conte aveva la sensazione di vedere un Lautaro non proprio “dentro” il match. Le voci di mercato e l’accostamento al Barcellona hanno distratto parecchio il calciatore dell‘Inter, al contrario del collega cileno che si è subito messo in mostra, creando della pericolosità nell’area di rigore del Napoli. Dunque ecco, ci sarà da capire quale scenario prenderà forma da qui in avanti. Conte, però, spera di ritrovare la sua devastante coppia formata proprio da lui e da Lukaku. Al più presto possibile.