Calciomercato Inter: Godin verso la Francia

Ultime Inter, Diego Godin in uscita. Sembra sempre più vicina la cessione del calciatore ex Atletico Diego Godin.

Dopo un anno dal suo addio in Italia a parametro zero, l’uruguaiano non ha convinto Conte, per questo i nerazzurri sembrerebbero intenzionati a cederlo anche per liberarsi del suo pesante ingaggio.

Il presidente del Lione Aulas ha confermato oggi l’interesse per il difensore che ha estimatori anche in Premier.

Ultime Inter: c’è il Lione

Il centrale era stato uno degli innesti principali del calciomercato estivo dell’Inter, ma il suo rendimento nella difesa a tre è stato peggiore del previsto. Sul centro destra è stato adattato Skriniar.

Dall’ex capitano dell’Ateltico si attendeva un contributo in termini di esperienza e leadership per aiutare i nerazzurri. L’uruguaiano però non si è calato al meglio nei meccanismi della linea difensiva a tre ed in quelli della Serie A. Nella formazione titolare, è stato anzi scalzato da Bastoni. Per questo dopo un anno andra via.

Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato nel coros di un’intervista concessa a Europe1 confessando l’interesse per il calciatore: