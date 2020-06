Calciomercato: Inter e Juve su Kurzawa, è sfida con le big d’Europa

Calcio mercato Inter Kurzawa Juventus Arsenal Chelsea Barcellona | Layvin Kurzawa, terzino sinistro del Paris Saint Germain, è uno dei principali calciatori più ricercati del momento. Il terzino francese classe 1992 è in scadenza di contratto con il club parigino e si svincolerà a fine stagione. Per questo i grandi club hanno messo gli occhi su di lui per approfittarne e chiudere un colpo a costo zero che con l’emergenza da Coronavirus e la crisi economica potrebbe risultare molto importante. Su di lui ci sono i club italiani come Inter e Juventus da diversi mesi che continuano a trattare con lui e il suo agente. Ora però la concorrenza continua ad aumentare. Su di lui nelle ultime settimane hanno iniziato a sondare il terreno il Barcellona, l’Atletico Madrid e infine l’Arsenal, che sembra il club in netto vantaggio su tutti. Qualcosa ora però potrebbe cambiare, c’è un altro club inglese pronto all’affondo decisivo.

Calciomercato Chelsea: affondo per Kurzawa, Inter e Juve beffate

Dopo cinque stagioni al PSG, ora Kurzawa è pronto a cambiare aria. Tantissime le offerte inviate al calciatore e il suo agente per la prossima stagione, ora sarà lui a dover decidere la sua prossima destinazione. Tra Italia e Spagna però spunta la Premier League, prima con l’Arsenal e ora con il Chelsea. Infatti, secondo il Daily Express, il Chelsea avrebbe già avviato i contatti il suo entourage per chiudere la trattativa.