Notizie Roma, Zaniolo torna in campo ad allenarsi

Ultime Roma Zaniolo firma | Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, sta lavorando per rientrare in campo con i suoi compagni il prima possibile. Il talento italiano si è ormai messo alle spalle quel brutto infortunio al legamento crociato dello scorso 19 gennaio. Ora Zaniolo guarda avanti e dopo l’intervento al setto nasale di inizio settimana, è tornato ad allenarsi sul campo nelle ultime ore con un allenamento personalizzato. Procede il recupero del calciatore che sta recuperando prima del previsto come ammesso dallo stesso Paulo Fonseca. Il calciatore non vede l’ora di potersi aggregare alla squadra per aiutare il club a raggiungere gli obiettivi prefissati con un grande finale di stagione. Intanto, arrivano novità che riguardano il calciatore. E’ stato infatti raggiunto un accordo biennale che ha firmato per la crescita del suo brand.

Ultime Roma, Zaniolo firma per due anni: c’è l’annuncio

Come svelato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore ha raggiunto l’accordo per una collaborazione con il cantante italiano Fedez. Il giocatore giallorosso sarà quindi seguito da Doom Entertainment, per la crescita del brand di Niccolò Zaniolo. Un accordo che sarà sicuramente biennale che è già stato firmato tra le parti. Felici dell’accordo hanno rilasciato alcune dichiarazioni sia Fedez che l’agente del calciatore della Roma.