Ultime Brescia, Balotelli non ci sta: “Ora basta! Venite a vedere qui come stanno le cose”

Ultime Brescia, Balotelli si sfoga sui social: “Basta farmi domande, venite a vedere come stanno le cose”

Ultime Brescia – Balotelli | Ha rotto il silenzio SuperMario Balotelli, a seguito delle incredibili voci che lo stanno riguardando in prima persona. Continua il suo personale momento difficile, con il Brescia di Massimo Cellino che lo ha accusato poco prima della ripresa dal calcio giocato. Una sfida che finirà in tribunale, con le risposte dei suoi avvocati che sono prontamente arrivati. Anche Mino Raiola ha detto la propria: il potete agente italo-olandese ha accusato il Brescia di non effettuare tamponi ai propri tesserati.

News Brescia, Balotelli si sfoga in un video: le immagini

Balotelli ha smesso di non parlare, e lo ha fatto nel suo solito modo. All’interno del suo profilo social e attraverso le Instagram Stories, si è sfogato con i propri lettori, che gli chiedono in continuazione della sua situazione al Brescia. Le parole, sono molto accese, perché Mario Balotelli è stanco di questa situazione: “Basta chiedere se vado o non vado all’allenamento, io sono sempre andato! Basta, vi giuro. Basta chiedermelo. Se volete sapere se mi alleno, venite qua. Ho il doppio fino a domenica, mattina e pomeriggio. Venite, così vedete”.

Nelle IG stories seguenti, il centravanti del Brescia ha anche mostrato la maglia usurata che ha indossato in allenamento. Un messaggio rivolto a chi lo accusa di non allenarsi. I suoi, però, sono allenamenti individuali, perché sarebbe finito fuori rosa dall’organico di Lopez. Una storia che volge al termine, la stagione di Mario Balotelli sembra comunque chiudersi qui.