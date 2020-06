Oroscopo di domani 14 giugno: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 14 giugno 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Luna e Venere favorevoli, e questo ti permetterà di portare avanti i tuoi progetti, o meglio, essere determinato negli stessi. Sì, perché i problemi finanziari saranno sempre protagonisti. Il consiglio è quello di frenare quando devi, per evitare di far scoppiare una forte tensione. Una persona potrà aiutarti in questo periodo.

Toro. Giornate pesanti, che finalmente puoi metterti alle spalle. Questa domenica è fatta per riposarti, è tutto il 2020 che tenti dei cambiamenti. Questo è il momento, perché in estate arriveranno.

Gemelli. Venere favorevole, l’amore sarà protagonista di questa giornata. Per le coppie, la famiglia diventa fondamentale. Mentre per i single, nuove conoscenze all’orizzonte.

Cancro. Chiuderai la settimana con qualche ulteriore sforzo, e il nervosismo sarà trascinato fino a lunedì. E’ per questo che molto stress lo vivrai anche nella settimana in arrivo, il consiglio è quello di tenere botta ed evitare le futili discussioni, perché poi andrà meglio.

Leone. Giornata da passare lontano dalla propria abitazione, è un giorno molto attivo quello che arriva. Venere favorevole nel tuo segno, questo favorirà i tuoi incontri. Il consiglio che ti dà però Paolo Fox è quello di non buttarti subito in qualcosa di nuovo. Compi un passo per volta.

Vergine. Luna nel tuo segno, in aspetto positivo. Sarà una giornata rilassante, goditi il meritato riposo nonostante per te è sempre molto difficile farlo. Sei uno che pensa troppo al suo lavoro e ai suoi impegni, ad essere responsabile. Il consiglio è di svagarti, ogni tanto serve staccare la spina.

CLICCA QUI PER L’OROSCOPO VIDEO

Oroscopo Paolo Fox 14 giugno 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Malumore in arrivo, lo noteranno tutti coloro che ti stanno attorno. C’è qualcuno con cui hai litigato, le mancanze di rispetto ti danno enormemente fastidio. Sei ferito, vuoi allontanare questa persona.

Scorpione. Giornata di recupero, fino a martedì vivrai questa sensazione di relax totale. Da mercoledì però si tornerà a fare sul serio, con Mercurio che ti darà una mano. Progetti all’orizzonte per te.

Sagittario. Dopo i duri mesi scorsi, recupererai la tua libertà. I contatti con i tuoi cari saranno fondamentali, era da un po’ che no eri con loro. Un altro consiglio in arrivo dal famoso astrologo è quello di fare un giro in bicicletta.

Capricorno. Agitazione in arrivo, risolvila stando questa domenica con i tuoi cari. Una giornata assieme alla tua famiglia sarà un modo per staccare la spina dalla frenetica quotidianità che vivi.

Acquario. Giornata molto interessante quella di oggi, è il momento di recuperare il tempo perso. Stai vivendo un cambiamento, rinnoverai il tuo look. Qualcun altro, invece, cambierà addirittura città. Novità all’orizzonte per quel che concerne l’amore.

Pesci. Periodo confusionario, hai perso un obiettivo di vista e non vedi l’ora di poter recuperare. Giugno e luglio andranno pianificati, perché poi dovrai essere pronto per l’autunno. In amore fai chiarezza prima con te stesso e poi con gli altri.