Notizie Roma, accordo biennale raggiunto tra Zaniolo…e Fedez!

Alle prese con il recupero dall’infortunio, Niccolò Zaniolo ha intanto trovato un accordo della durata di due anni con il popolare rapper Fedez.

Ultime Roma, Zaniolo e Fedez insieme

Il centrocampista entra a far parte della Doom Entertainment, società della quale detiene delle quote anche Fedez, al secolo Federico Lucia. L’obiettivo di questa mossa è accrescere il brand dello stesso professionista, che si sta affermando con forza sia in ambito nazionale che internazionale. Mentre sta facendo di tutto per recuperare il prima possibile i suoi problemi fisici, il giovane campione sta pensando anche alla sua immagine.

Questo il commento del rapper su Instagram: “Sono felice che proprio Nicolò sia il primo arrivo di Doom Entertainment: è un vero campione, la cui caparbietà gli ha consentito di superare tante avversità a cominciare dal suo infortunio. Ha una bella personalità, un grande entusiasmo, in fondo ha 20 anni. È esattamente quello che volevamo quando abbiamo creato Doom: mettere a disposizione grandi competenze per dei giovani talenti“.