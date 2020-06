Notizie Napoli: Mertens recupera, altro big in dubbio

Ultime Napoli, Mertens ce la fa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono tanti i dubbi in casa Napoli.

Il tecnico Rino Gattuso ha Ha rimandato ogni decisione sulla formazione, a stamattina. L’impressione è che giocheranno sia Fabian Ruiz sia Dries Mertens.

Tuttavia entrambi i calciatori sono alle prese con una leggera sofferenza muscolare, causata dalle fatiche di questo periodo. Nessuno dei due, però, ha dato l’impressione di voler riposare.

Tra i due chi sta meglio è il belga, mentre lo spagnolo potrebbe alla fine non essere schierato. A parte Mertens e Fabian Ruiz. Gattuso potrebbe preferire Matteo Politano a Callejon. L’esterno spagnolo non sembrerebbe nella condizione mentale giusta per garantire il solito apporto. La questione legata al contratto, che scadrà a fine mese, probabilmente non lo rende sereno. Per questo il tecnico non vorrebbe rischiare. Ci sono stati timidi tentativi per trovare un’intesa sul rinnovo, ma i segnali sono negativi. Ecco come stanno gli altri azzurri.

Ultime Napoli, questa volta è ritiro

Ieri al San Paolo l’allenamento è durato circa 1 ora. Dopo Gattuso e i suoi ragazzi sono saliti sul pullman sono andati a via Vittorio Emanuele, in albergo per il ritiro. Una novità rispetto alla normalità e alle vigile trascorse nell’hotel adiacente il centro sportivo, a Castel Volturno. La struttura, infatti, non ha ancora aperto da marzo.