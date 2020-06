Notizie Inter: tre infortunati in vista del San Paolo

Ultime Inter, sono tre gli indisponibili per Conte. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per i nerazzurri c’è chi in quarantena ha preso peso e chi invece si è rimesso in forma.

Poi c’è Eriksen. Il danese ha fatto di più: ha sfruttato la lunga pausa per ripresentarsi tirato a lucio. Quello di questi giorni non è più in ritardo rispetto ai compagni, come nelle sue prime settimane a Milano.

Il centrocampista è apparso tonico ed in formissima. Il lavoro prolungato e personalizzato ha dato i suoi frutti, l’inserimento immediato era stato complesso, ora invece l’Inter riparte proprio da lui.

Ultime Inter: chi gioca stasera

Il danese sarà titolare nella prima partita di questa mini-stagione. Il fantasista giocherà da interno dietro Lautaro-Lukaku: nei progetti nerazzurri dovrebbe connettere la coppia gol. Poi una volta ripresa la stagione si alternerà con Sensi.

La pessima notizia per Conte arriva dall’infermeria perchè non andranno al San Paolo Godin, D’Ambrosio e Vecino, tutti alle prese con affaticamenti muscolari e ritardi di condizione. In difesa quindi il trio diventato titolare (Skriniar-De Vrij-Bastoni) con Ranocchia alle loro spalle. Conte potrà pescare in abbondanza dalla panchina (5 cambi), con Sensi e soprattutto Alexis Sanchez che sembra aver ritrovato la forma.